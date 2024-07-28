Анкара, 28 июля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал лёгкую пощёчину ребёнку, отказавшемуся поцеловать ему руку, сообщила 28 июля газета Cumhuriyet.

Кадр из видео

По информации издания, инцидент произошел 27 июля на церемонии в городе Ризе. Турецкий лидер прибыл вручить ключи от квартир людям, пострадавшим от землетрясения.

На кадрах с места церемонии на сцену поднялись несколько ребят, один из которых подошёл к Эрдогану и протянул ему руку. Глава государства в ответ дал ему лёгкую пощечину, а стоящий рядом мужчина склонился к мальчику, вероятно, объясняя, каких действий от него ждёт президент. После этого ребёнок поцеловал руку политика и поднёс к своему лбу.

Согласно турецкой традиции, дети должны целовать руку старшим и прикладывать её ко лбу, это считается проявлением уважения.

Находящиеся вокруг люди отреагировали на произошедшее с улыбками. А сам президент дал ребёнку деньги, как это предусмотрено местными традициями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Эрдоган потребовал от главы Палестины Махмуда Аббаса извинений за то, что тот не ответил на приглашение Анкары выступить в турецком парламенте. Президент Турции указал, что никто, у кого в сердце есть хоть капля человечности, не может оправдать подобную беспринципность, когда в Конгрессе США рукоплещут израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, при этом Эрдоган назвал израильского премьера «маньяком-Гитлером».

В июле прошлого года президент США Джозеф Байден во время визита в Хельсинки попытался укусить девочку, сидевшую на руках у матери. Американский лидер перед отлётом из Финляндии приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. Он обратил внимание на ребёнка, подошёл и попытался укусить девочку в плечо.