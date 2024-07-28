Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, когда тот уронил бокал с шампанским.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин на встрече с военными моряками и главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота России

Инцидент произошёл, когда глава государства предложил тост в честь Дня Военно-Морского Флота. После завершения выступления Путина официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранных военных случайно уронил бокал, после чего попытался собрать осколки. Путин постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято.

«У нас есть примета, это на счастье», — отреагировал президент.

После этого он поприветствовал участников с фужером шампанского.

Как сообщало ИА Регнум, День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Сегодня в Санкт-Петербурге прошёл главный военно-морской парад, который принимал Верховный главнокомандующий. На параде Путин отметил особое отношение моряков к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству.

Глава государства также открыл памятник адмиралу Фёдору Ушакову на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

После этого Путин встретился с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота.