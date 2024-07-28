Москва, 28 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Верить в извинения организаторов церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, которая вызвала бурю негативной реакции, невозможно. Такое мнение 28 июля высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В частности, больше всего у пользователей соцсетей вызвала возмущение пародия трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Сенатор уверен, что организаторы только притворяются, что ничего не понимают.

«Это называется, включили дурака: мол, мы не осознавали и не понимали. Всё осознавали и всё прекрасно понимали», ― написал сенатор в Telegram-канале.

Он почеркнул, что на мероприятии всё было продумано до мелких деталей и агрессия против христианства и его ценностей была осознанной, намеренной и целенаправленной.

«Под лозунгом толерантности они раз за разом совершают святотатства, отлично понимая, что делают», ― констатировал Пушков.

Ранее российский сенатор заявил, что идеология прошедшей в Париже церемонии разделяет народы и общества.

Как сообщало ИА Регнум, церемония открытия ОИ, которая прошла 26 июля в Париже, отметилась несколькими казусными ситуациями. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. А при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Возмущение общественности вызвала пародия трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю». Американский предприниматель Илон Маск назвал это вопиющим неуважением к христианам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии. В Греции церемонию открытия Олимпийских игр назвали «крахом цивилизации».

Позднее Организационный комитет летних Олимпийских игр в Париже принёс извинения перед теми, кого задели отдельные сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия Олимпиады. Как заявила директор по коммуникациям оргкомитета Анн Дескамп, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Она добавила, что режиссёр Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества.

Также Международный олимпийский комитет удалил с официальных ресурсов организации видео с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024. Ролик стал недоступен для просмотра с вечера 27 июля на YouTube-канале Olympics и на сайте организационного комитета Игр-2024. Дескамп объяснила это геоблокировкой.