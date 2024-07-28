Вашингтон, 28 июля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Золотой костюм-бикини принцессы Леи из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», продали на аукционе в США за $175 тысяч, сообщило издание Variety.

Кадр из к/ф «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». 1983

«Костюм включал в себя семь предметов», — говорится в публикации.

Созданием образа Леи занималась американская художница Эгги Жерар Роджерс. Впервые принцесса Лея в этом костюме появляется в сцене прихода Люка Скайуокера во дворецДжаббы Хатта.

Костюм состоит из расшитого золотом бюстгальтер с глубоким декольте, который держится на двух тесёмках, завязывающихся на спине и шее. Низ состоит из расшитой золотом пластины с набедренной повязкой. Образ дополнили высокие кожаные сапоги, два золотых браслета и золотой ошейник.

Роль принцессы Леи в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», который вышел в прокат в 1983 году, исполнила Кэрри Фишер.

На июльском аукционе Heritage Auctions также выставили молот Тора, использованный при съемках фильма Marvel «Тор: Темный мир» (продан за $81,2 тыс.), и шлем «Мандалорец», который ушёл с молотка за $40 тыс.

Как сообщало 8 июля ИА Регнум, два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту, продали на аукционе во Франции за 1,69 млн евро. Информацию о покупателе организаторы торгов решили не разглашать.

В марте картину «Портрет крестьянки в белом чепце» художника Винсента Ван Гога продали на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте за 4,57 млн евро.