Москва, 28 июля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. У Фолклендских островов возобновили поиски пропавших членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia, среди которых есть россияне. Об этом 28 июля сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

Argos Froyanes

«Два судна в поисках, но новостей нет», — приводит его слова Lenta.ru.

Ранее поисково-спасательную операцию приостановили из-за плохих погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате этого погибли несколько членов экипажа, в который входили россияне.

Испанское агентство EFE 24 июля сообщило, что количество погибших увеличилось до восьми человек. Отмечалось, что ещё пять членов экипажа числятся пропавшими без вести.