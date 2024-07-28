Париж, 28 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Французские власти впустую потратили 1,4 млрд евро для очистки воды в реке Сене, заявил 28 июля в соцсети X (бывший Twitter) лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Abdullah Firas/ABACA/ТАСС

«Первая тренировка атлетов на Сене, запланированная на 28 июля, отменена. А мы ведь потратили 1,4 млрд евро на то, чтобы очистить Сену», — написал он.

Политик напомнил, что причиной повторного загрязнения стали прошедшие в последние дни дожди.

Как передавало ИА Регнум, тренировочный заплыв триатлонистов на летней Олимпиаде в Париже 28 июля отменили из-за плохого качества воды в Сене. Организаторы признали, что на возвращение показателей в норму с учётом прогноза погоды потребуется порядка 24–36 часов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался купаться в Сене до открытия Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь французского лидера подчеркнул, что политик не говорил о заплывах до Олимпиады, а в целом выражал готовность проплыть по Сене. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что пока Макрон не исполнит обещанного, уважения к правде, чести и законности от властей французских властей можно не ждать.

В отличие от главы государства мэр Парижа Анн Идальго 17 июля, как и обещала, искупалась в реке Сене. Ранее она заявляла, что таким образом намерена подтвердить экологическую безопасность водоёма для участников Олимпийских игр. Купание в Сене было запрещено ещё в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в этой реке из-за сомнений в качестве её вод.

Искупалась в Сене и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Компанию ей составил многократный чемпион Паралимпийских игр в Токио триатлонист Алексис Анкинкан.

1 июня французские СМИ информировали, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае.