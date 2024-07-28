Лондон, 28 июля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Два батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции у населённых пунктов Лозоватское и Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июля заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два батальона украинских войск были окружены русскими в котле между посёлками Лозоватское и Прогресс», — сказал Меркурис.

По его словам, они вышли из этого района, не подчинившись приказам украинского командования.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 июля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР. Тогда ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» лишились до 425 бойцов.

На следующий день подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 385 военных.

В силовых структурах рассказали, что Вооружённые силы России освобождением села Прогресс заняли важный рубеж у железнодорожной ветки, максимально сковав логистику ВСУ на этом участке фронта. При этом освобождение села Евгеновка, которое расположено восточнее Прогресса, позволяет выровнять линию фронта.