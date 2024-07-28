Одесса, Украина, 28 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. На Украине мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет всё равно могут мобилизовать. Об этом 28 июля заявили в Одесском областном военкомате.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать», — говорится в сообщении на странице военкомата в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что мобилизации подлежат те, кто прошёл срочную службу в мирное время, закончил военный вуз или военную кафедру и получил военно-учётную специальность.

Кроме того, в эту категорию попадают те, кто имел статус «ограниченно годный», то есть был признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное, заявили в военкомате.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды ВСУ лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.

Офицер бригады «Рубеж» украинской нацгвардии Виталий Литвин 26 июля призвал снизить возраст мобилизации в стране до 22 лет. Спикер украинского минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что на контролируемой Киевом территории могут снизить мобилизационный возраст, если ситуация на фронте изменится.

Вместе с тем в последнее время на Украине участились случаи поджогов машин, принадлежащих военным и военкоматам. Так, в Киеве 27 июля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший ВСУ. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в Киеве подожгли сразу несколько машин ВСУ. До этого в Одессе от рук поджигателей пострадали пять военных автомобилей.