Кубинка, Московская область, 28 июля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум оказалось видео с моментом попадания молнии в посетителей в подмосковном парке «Патриот».

Кадр из видео

На представленных кадрах видно, как компания прогуливается по площади. Один из людей на момент происшествия держал в руках зонт, на который и пришёлся удар. После него пострадавшие упали на плитку.

В момент попадания молнии они находились в открытом пространстве. Другие посетители парка проходили на весьма удалённом расстоянии от пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошел ранее 28 июля на центральной площади перед главным храмом Вооружённых сил России. В результате инцидента один человек погиб, еще три пострадали. В настоящее время состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

В распоряжении ИА Регнум также появилось видео из парка «Патриот», на котором пострадавшим попытались оказать помощь прохожие. К месту происшествия приехал УАЗ, предположительно, военнослужащих или экстренных служб.