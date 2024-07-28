Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, который случайно разбил бокал с шампанским на приёме в Адмиралтействе после парада победы в честь Дня Военно-Морского Флота.

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава государства собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из КНР, Алжира и Индии. Также на мероприятии присутствовали командиры морских сил из других стран. В общей сложности участие во встрече принимали представители более 30 зарубежных государств.

После завершения выступления российского лидера официанты стали разносить напитки гостям. Один из иностранных военных случайно уронил бокал, после чего попытался собрать осколки. Путин постарался его успокоить, объяснив, что в России это не принято, сообщило МК.RU.

«У нас есть примета, это на счастье», ― рассказал президент.

Затем глава государства поприветствовал участников с фужером шампанского.

Как сообщало ИА Регнум, во встрече с Путиным в здании Адмиралтейства приняли участие представители Алжира, Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Гвинейской Республики, Джибути, Египта, Индии, Индонезии, Ирана. Также тут присутствовали делегации Камбоджи, Камеруна, Катара, Кении, Конго, Кубы и Китая, Ливии, Мозамбика, Мьянмы, Намибии, ОАЭ, Пакистана, Сирии, Танзании, Шри-Ланки, Эфиопии и ЮАР.

Российский лидер назвал очень хорошим знаком, когда военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки, собираются вместе. По его словом, подобными мероприятиями создаются условия для сотрудничества, взаимодействия и взаимопонимания. Путин поздравил российских военных моряков с праздником и поблагодарил иностранных друзей за участие в Дне ВМФ. Он заверил, что Москва тепло и душевно относится к ним, к руководству и народу их государств.

День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Сегодня в Санкт-Петербурге прошёл главный военно-морской парад, который принимал Верховный главнокомандующий. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования.