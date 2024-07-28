Свердловская область, 13 июля, 2011, 16:40 — ИА Регнум. Представители Фонда Общественное Мнение (ФОМ) станут участниками II Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций " Иннопром -2011". 15 июля директор проекта ФОМ-Терри (региональные исследования) Лариса Паутова примет участие в работе дискуссионной группы "Городская среда как фактор инновационного развития", где представит портрет пользователя городской среды в эпоху инноваций, а также расскажет о том, чего не хватает человеку "нового типа" для комфортного проживания в крупнейших городах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июля в ФОМе.

По словам Паутовой, наивысшими показателями инновационного потенциала личности - такими, как: мобильность, индивидуализм, новаторство, изобретательность, инициативность, предпринимательский дух - обладает особая социальная группа "люди-XXI". По последним данным ФОМ, сейчас эта группа составляет 17% населения страны, а наибольшая их концентрация наблюдается в городах-миллионниках - в среднем 26-30% (по данным еженедельного общероссийского опроса "ФОМнибус" от 03.07.2011, выборка 1500 респондентов).

Отличительными чертами "людей-XXI" являются: пользование новыми технологиями, активное финансовое поведение (получение банковских кредитов, пользование пластиковой карточкой и т.д.), тяга к "расширению горизонтов" (образование, путешествия и др.), оптимизация своего времени (доставка товаров на дом, пользование услугами домработниц, нянь и пр.), внимание к себе, своему здоровью. Именно эту группу предлагается рассматривать как почву для внедрения инноваций.

Это преимущественно молодежь 18-30 лет, проживающая в городах, имеющая или получающая в настоящий момент высшее образование, люди с доходами выше среднего. Представители этой группы в большинстве своем являются активными пользователями интернета. "Люди-XXI" - это "люди-2.0", которые активно генерируют свой собственный контент. Их отличают такие ценности, как обостренное чувство собственного достоинства и повышенное внимание к безопасности, а также свобода, успех и семья как одно из базовых ценностных понятий.

Опросы общественно мнения показывают, несмотря на несовершенство инфраструктуры российских городов и их приспособленность к комфортной жизни, авангардная группа "люди-XXI" оценивает своё проживание в них как вполне комфортное. Что это может означать и в каком направлении формирования конкурентоспособного урбанистического продукта двигаться дальше? Что первично - человек или среда его обитания?

Эти вопросы представители ФОМ предлагают к обсуждению в дискуссионной группе "Городская среда как фактор инновационного развития", которая пройдет в рамках Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций "Иннопром-2011" (14-17 июля).