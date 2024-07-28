Москва, 28 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освобождением села Прогресс на покровском направлении заняли важный рубеж у железнодорожной ветки, максимально сковав логистику ВСУ на этом участке фронта. Об этом рассказали в силовых структурах.

ИА Регнум

«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, её попросту сковали», — приводит слова источника Lenta.ru.

Отмечается, что освобождение села Евгеновка, которое расположено восточнее Прогресса, позволяет выровнять линию фронта.

Таким образом, эти два населённых пункта значительно расширяют зону влияния российских войск на покровском направлении, уточнили в силовых структурах.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 385 военных, пять автомобилей, две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки «Рапира» и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.