Анкара, 28 июля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал и не приложил ко лбу его руку. Инцидент произошёл во время церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении, которая проходила в городе Риза. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Кадр из видео

Согласно традиции, младшие дети в семье должны целовать руку старшим, в том числе уважаемым членам общества, чтобы выразить почтение.

На кадрах запечатлено, как на сцену для получения ключей от квартиры вышли несколько детей. Один из них подошёл к главе государства и протянул ему руку. Эрдоган дал ему лёгкую пощечину, а стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что нужно сделать. После этого ребёнок пожал руку политика и поцеловал её.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904988" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эрдоган ударил по лицу мальчика за отказ поцеловать ему руку

По данным издание Medya Radar, ребёнку пять лет. Его семья получала квартиру по программе помощи гражданам, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Эрдоган призвал главу Палестины Махмуда Аббаса извиниться за то, что он не ответил на приглашение Анкары выступить в турецком парламенте. Президент Турции указал, что никто, у кого в сердце есть хоть капля человечности, не может оправдать подобную беспринципность.

Президент США Джо Байден в Хельсинки перед отъездом из Финляндии летом прошлого года попытался укусить девочку, сидевшую на руках у матери. Инцидент произошёл в момент, когда американский лидер перед посадкой на самолёт приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. Глава Белого дома увидел стоявшую женщину с маленьким ребёнком на руках, подошёл к ним и попытался укусить девочку в плечо.