Москва, 28 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Россия даст будущему президенту США шанс наладить отношения, но большого оптимизма ситуация не внушает. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Тургиев/РИА Новости

«Конечно, мы дадим новому президенту США шанс всё-таки отойти от пропасти, куда Запад толкает сегодня весь мир. Но большого оптимизма нынешняя ситуация не внушает», — приводит его слова RT.

Медведев добавил, что Россия сделает всё, чтобы обезопасить своих граждан от самых опасных угроз, которые нарастают в геометрической прогрессии.

Также он признался, что не видит в американской элите ни одной по-настоящему серьёзной и ответственной фигуры, с которой можно иметь дело. По его словам, американская политика одряхлела и выродилась, как и весь западный мир.

Как ранее передавало ИА Регнум, Медведев заявил, что на сегодняшний день фигура президента США является всего лишь декорацией, а на самом деле всем в этой стране заправляет так называемое «глубинное государство». По его словам, можно посадить в овальном кабинете «хоть чучело огородное, хоть мумию фараона» — по большому счёту ничего не изменится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не произойдёт, потому что сейчас у России де-факто нет двусторонних отношений с этой страной.

Президент России Владимир Путин 14 мая подчеркнул, что отношения России с Западом деградировали, но это произошло не по вине Москвы.