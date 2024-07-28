Медведев: Россия даст будущему президенту США шанс наладить отношения
Москва, 28 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Россия даст будущему президенту США шанс наладить отношения, но большого оптимизма ситуация не внушает. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Конечно, мы дадим новому президенту США шанс всё-таки отойти от пропасти, куда Запад толкает сегодня весь мир. Но большого оптимизма нынешняя ситуация не внушает», — приводит его слова RT.
Медведев добавил, что Россия сделает всё, чтобы обезопасить своих граждан от самых опасных угроз, которые нарастают в геометрической прогрессии.
Также он признался, что не видит в американской элите ни одной по-настоящему серьёзной и ответственной фигуры, с которой можно иметь дело. По его словам, американская политика одряхлела и выродилась, как и весь западный мир.
Как ранее передавало ИА Регнум, Медведев заявил, что на сегодняшний день фигура президента США является всего лишь декорацией, а на самом деле всем в этой стране заправляет так называемое «глубинное государство». По его словам, можно посадить в овальном кабинете «хоть чучело огородное, хоть мумию фараона» — по большому счёту ничего не изменится.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля заявил, что возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не произойдёт, потому что сейчас у России де-факто нет двусторонних отношений с этой страной.
Президент России Владимир Путин 14 мая подчеркнул, что отношения России с Западом деградировали, но это произошло не по вине Москвы.