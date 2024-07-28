Москва, 28 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В результате удара молнии в парке «Патриот» в Московской области один человек погиб, еще три пострадали. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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«Они (пострадавшие. — Прим. ред.) доставлены в медучреждение минздрава МО», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошел ранее в этот же день, 28 июля, на центральной площади перед главным храмом Вооружённых сил России. По информации Telegram-канала «112», двое мужчин от удара молнии оказались в тяжелом состоянии, еще одного человека медики пытались реанимировать.

Тогда же в распоряжении ИА Регнум оказались кадры с места происшествия. На них видно, как прохожие попытались оказать пострадавшим помощь.