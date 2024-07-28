Кубинка, Московская область, 28 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Четверо посетителей подмосковного парка «Патриот» пострадали от удара молнии, сообщил 28 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

По информации канала, инцидент произошёл на центральной площади перед главным храмом Вооружённых сил России.

«Двое мужчин в крайне тяжёлом состоянии», — указано в материале.

Одному из них потребовалось провести реанимацию на месте. Этим занялись оперативно прибывшие медики.

Ряд СМИ, в числе которых «Парламентская газета», сообщил, что от удара молнии пострадали трое — два мужчины и женщина. Последняя, по словам очевидцев, после удара смогла самостоятельно подняться на ноги.

В распоряжении ИА Регнум появилось видео из парка «Патриот», на котором пострадавшим пытались оказать помощь прохожие. К месту происшествия приехал УАЗ, предположительно, военнослужащих или экстренных служб.

7 июля российская туристка, находясь в Западно-Казахстанской области в Казахстане, погибла от удара молнии. По информации Zakon. kz, трагедия произошла во время шторма на пляже, расположенного на озере Шалкар.

В этом же месяце во Владимирской области от удара молнии погиб подросток. Кроме того, ещё четверо несовершеннолетних пострадали, из них двоим потребовалась госпитализация.