Москва, 28 июля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украинские морпехи, сдавшиеся в плен при освобождении российскими войсками Мариуполя в апреле 2022 года, обратились к руководству Украины с просьбой обменять их.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем, как идут какие-то переговоры и кого-то меняют?» — процитировал старшего лейтенанта ВСУ Алексейя Собчука РЕН ТВ.

Он заявил, что многих, кто попал в плен после него, давно обменяли. Меняют даже тех, кто находится в плену три-четыре месяца.

Собчук попал в плен 13 апреля 2022 года на заводе «Азовмаш». Он рассказал, что руководство 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в которой он служил, довело ситуацию до того, что бойцам пришлось сдаться. Командиров, которые сдались ещё раньше, потому что бросили бригаду, давно обменяли, а бойцы до сих пор находятся в плену.

Другой военнопленный старший сержант Борис Крутенок рассказал, что, когда он уехал в зону боевых действий, одной его дочери было восемь лет, другой — восемь месяцев. Сейчас старшей 11-й год, младшей — четвёртый. Обращаясь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пленный спросил, когда он увидит своих детей.

Аналогичные вопросы задали ещё трое пленных морпехов.

Это не первое обращение находящихся в плену морпехов с «Азовстали». В июне морпех 36-й бригады Алексей Бошин также просил Зеленского принять меры к освобождению военных, которые находятся в плену больше двух лет. Он возмущённо указал украинскому руководству на то, что морпехи бригады, считающейся в ВСУ элитной, находятся в плену дольше, чем члены нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские военные освободили Мариуполь в начале спецоперации. В городе находится завод «Азовсталь», на территории которого засели украинские подразделения. Российские военные взяли завод в окружение, и украинцы начали сдаваться в плен. В апреле территорию «Азовстали» покинули более 1,3 тыс. морпехов ВСУ. В мае российские военные полностью освободили Мариуполь от ВСУ.