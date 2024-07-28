Москва, 28 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония прощания с мотоциклисткой и блогером Татьяной Озолиной, более известной как МотоТаня. Она прошла 28 июля на Троекуровском кладбище.

Таня Озолина/ВКонтакте

На мероприятии присутствовали только близкие и родственники девушки. Они принесли белые розы. Отпевание прошло в закрытом режиме.

Родственники Озолиной приняли решение кремировать её тело. Похороны пройдут в Омской области, где родилась МотоТаня.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что блогер МотоТаня погибла в результате аварии в Турции. ДТП произошло на автомобильной дороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла.

Незадолго до гибели в ДТП Озолина опубликовала пост, в котором заявила о планах покорить Турцию. Последнюю публикацию в соцсетях блогер сделала около 10:00 мск в турецком городе Измир.

Позднее 23 июля в интернете появились фотографии с места гибели МотоТани в Турции. На них виден красный мотоцикл, который лежит на обочине дороги и от которого от сильного удара отлетели некоторые детали.

Глава столичного сообщества «Мотомосква» Андрей Иванов рассказал, что за жизнью погибшей Озолиной следили миллионы пользователей. По его словам, у погибшей была интересная, яркая и красивая жизнь.

Озолина являлась блогером-миллионником, и только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. Она подробно рассказывала в соцсетях о своих путешествиях.