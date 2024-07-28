Красноармейск, Саратовская область, 28 июля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Тело 14-летней девочки 27 июля обнаружили возле сауны в городе Красноармейске Саратовской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Там уточнили, что осмотр выявил признаки насильственной смерти.

«Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту расследуется уголовное дело», — заявили в СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела у руководителя СУ по Саратовской области Дмитрия Костина.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 июня в станице Тамань Краснодарского края пьяный мужчина проник ночью в чужой дом и нанёс удар ножом спящему ребёнку. 31-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего и незаконном проникновении в жилище. В ходе допроса он признал вину.