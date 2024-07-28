Николаев, Украина, 28 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. На юге Украины произошёл масштабный пожар в Николаеве, сообщило 28 июля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Николаеве масштабный пожар, жителей города призывают не открывать окна», — указано в материале.

Что именно загорелось, не сообщается. Однако на кадрах из разных частей города можно увидеть клубы чёрно-серого дыма, уходящие высоко в небо. На некоторых из них заметно, что огонь пылает в поле на открытой местности. Очевидцы указывали, что совсем рядом располагается заправочная станция.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля масштабный пожар на открытой местности площадью 30 гектаров полыхал в Николаевской области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что тушение осложнялось из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. Угроза жилому сектору отсутствовала, подчеркнули в ведомстве.

В Крыму в районе села под Судаком вспыхнул пожар в горах. Загорелась сухая трава в труднодоступной горной местности. Возможной причиной возгорания мог стать непотушенный костёр.