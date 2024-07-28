Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Россия осуждает любые террористические атаки против гражданских лиц, против мирного населения на Ближнем Востоке, сообщила 28 июля российская дипмиссия.

Global look Press/ Ilia Yefimovich/dpa

«Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — сообщило посольство России в Израиле.

Вечером 27 июля посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафеку Тарифу глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с гибелью и ранением детей и гражданских лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. Сообщалось о 12 погибших и 30 пострадавших. Большинство из них — подростки.

В израильской армии заявили, что удар нанесли ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». Там уточнили, что запуск ракеты произвели из района, расположенного на юге Ливана. В свою очередь представители «Хезболлы» заявили о своей непричастности к ракетной атаке.

Спецкоординатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий силами ООН в Ливане Арольдо Ласаро осудили гибель мирных граждан и призвали стороны конфликта к сдержанности. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал провести независимое расследование обстрела друзского посёлка.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 июля осудил любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ответные действия Израиля, в том числе военную операцию израильской армии в секторе Газа, совершенно неприемлемыми.