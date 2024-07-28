Париж, 28 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Причиной пропажи с официальных ресурсов Международного олимпийского комитета (МОК) видеозаписи с подборкой лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 стала геоблокировка, заявила 28 июля директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

Егор Алеев/ТАСС

Ранее видеообзор церемонии оказался недоступен на официальном сайте Олимпиады и канале в YouTube. При попытке посмотреть ролик пользователи видели чёрный экран с надписью «видео недоступно».

«Это связано с геоблокировкой», — сказала Дескам на брифинге Международного олимпийского комитета.

Других подробностей она не привела.

Как передавало ИА Регнум, презентация церемонии открытия летней Олимпиады в Париже подверглась критике по всему миру. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал её жалким зрелищем. Он предложил пересмотреть церемонию открытия Игр-2014 в Сочи или чемпионата мира по футболу 2018, который также прошёл в России.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани. По его словам, если какое-либо событие может объяснить разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока и причину их столкновения, то это указанные презентации.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что идеология прошедшей в Париже церемонии разделяет народы и общества. В Греции заявили, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Сама церемония открытия отметилась несколькими казусными ситуациями. Так, олимпийский флаг установили на флагшток в перевёрнутом виде и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение. При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.