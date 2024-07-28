Москва, 28 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Европейских дипломатов попросили отказаться от поездок и отменить вечеринки в связи с значительным перерасходом средств, сообщила 28 июля газета Financial Times.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Внешнеполитическому подразделению Европейского союза поручили сократить расходы на €43 млн, это почти 5% от запланированного бюджета. Как рассказали газете пять европейских чиновников, это требование прозвучало после нарушения согласованных лимитов расходов.

«Мы больше не можем проводить информационно-просветительские мероприятия», — пожаловался газете один из чиновников.

Так, внешнеполитическое подразделение ЕС отметило ежегодный приём на Генеральной Ассамблее ООН. По словам источника, на этом мероприятии собирались убедить развивающиеся страны встать на сторону ЕС, в частности, по такому вопросу, как конфликт на Украине.

В дипломатической службе признали, что предлагаемый бюджет потребует жёсткой экономии и вынудит продавать имущество, чтобы сбалансировать бухгалтерские книги. Один из чиновников отметил, что, возможно, придётся закрывать дипломатические миссии.

В связи с сокращением расходов около 50 из 145 зарубежных представительств ЕС выразили опасения из-за нехватки средств на модернизацию резиденций или установку камер видеонаблюдения.

Кроме того, на бюджете дипломатической службы негативно скажется решение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля провести неформальную встречу на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Будапеште. По словам источника, расходы на проведение этого мероприятия составили €70 тыс.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с ИА Регнум в августе 2023 года заявил, что сокращение промышленности и «спасение» от энергетических проблем обернулось экономическим кризисом. По словам эксперта, Европа получила экономический кризис, рецессию и потерю конкурентоспособности по сравнению с другими странами.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что в какой-то момент Германия перестанет быть первой экономикой Европейского союза. Он обратил внимание на то, что кризис в ЕС длится уже порядка 15 лет, начиная с 2008 года.