Париж, 28 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Ряд стран выступили с призывом к своим гражданам, находящимся в Ливане, незамедлительно покинуть территорию страны. Такие рекомендации власти дали на фоне очередного витка обострения ситуации на Ближнем Востоке.

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

МИД Франции осудил атаку на Голанские высоты и напомнил гражданам о рекомендации отложить поездки в Ливан, Израиль и Палестину.

Аналогичное заявление опубликовало и министерство иностранных дел Норвегии.

«Если ситуация в сфере безопасности ухудшится, может стать крайне сложно выехать из страны. В этой ситуации возможности норвежских властей оказать помощь гражданам в Ливане будут ограничены», — пояснили в ведомстве.

Ранее Швеция, Канада и Саудовская Аравия выступили с аналогичными призывами.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс подвергся ракетном обстрелу с территории Ливана. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство жертв обстрела — дети.

Власти Ливана осудили ракетный удар по Голанским высотам, который привёл к гибели мирных жителей. Они также призвали к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах.

Тель-Авив 27 июля возложил ответственность за обстрел посёлка на Голанских высотах на Ливан и движение «Хезболла». Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал это серьёзной эскалацией и пообещал очень жёсткий ответ. А глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пересекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит самую высокую цену за удар по друзскому посёлку.

Ночью 28 июля самолёты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.