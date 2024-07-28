Одинцово, Московская область, 28 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. ИА Регнум публикует видео с места попадания молнии в людей в парке «Патриот» в Московской области.

Кадр из видео

На кадрах видно, что пострадавшим пытались оказать помощь прохожие. К месту происшествия приехал УАЗ, предположительно, военнослужащих или экстренных служб.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в парке «Патриот» в Московской области от удара молнии пострадали четыре человека. Инцидент произошёл на центральной площади перед главным храмом Вооружённых сил России. Двое мужчин находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё одного пострадавшего медики пытаются реанимировать.