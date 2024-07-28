Москва, 28 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Морпехи с «Азовстали», находящиеся более двух лет в плену, обратились к офису главы киевского режима Владимира Зеленского с требованием обменять их, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем, как идут какие-то переговоры и кого-то меняют? Меняют тех, кто просидел буквально 3–4 месяца, может быть, полгода», — заявил старший лейтенант Алексей Собчук.

Он напомнил, что сдался в плен 13 апреля 2022 года на заводе «Азовмаш» при попытке выбраться из окружения. Руководство обещало морпехам скорое освобождение, однако через полгода бойцы увидели, как на родину возвращают тех, кто пробыл в плену всего три месяца.

Другой украинский военный, старший сержант Борис Крутенок, посетовал, что на момент попадания в плен его дочерям было восемь лет и восемь месяцев, сейчас же старшей идёт 11-й год, а младшей четвёртый. Боец поинтересовался у Зеленского, когда, наконец, сможет увидеть детей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о сложном процессе обмена военнопленными с Украиной. По её словам, диалог идёт непросто, и много солдат ещё остаются в плену у украинской стороны. Ранее Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными, который задерживается из-за отсутствия встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она уточняла, что стороны провели более 40 обменов.

18 июля Минобороны России информировало, что Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «95 на 95». Зеленский уточнил, что из плена вернулись бойцы Вооружённых сил Украины, национальной гвардии, а также пограничники.