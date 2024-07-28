Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провёл оценку ситуации в области безопасности после обстрела посёлка Мадждаль-Шамс. Об этом 28 июля сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ Анна Уколова.

Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press Военнослужащие ЦАХАЛ на месте ракетного обстрела в городе Мадждаль-Шамс

«Герци Халеви после удара «Хезболлы» по израильскому городу, в результате которого погибли 12 детей в возрасте от 10 до 16 лет, провёл оценку и разработку оперативных планов», — сказала она.

По словам Уколовой, эти планы будут вынесены на утверждение израильского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения. Большинство пострадавших — подростки.

В свою очередь, «Хезболла» отрицает причастность к обстрелу. В движении заявили, что не имеют никакого отношения к каким-либо бомбардировкам, направленным против посёлка Мадждаль-Шамс. Ливан осудил ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители.

Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ. Глава израильского МИД Исраэль Кац 27 июля заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля 28 июля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июля прокомментировал ракетный обстрел посёлка на Голанских высотах. Он подчеркнул, что российская сторона осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит.