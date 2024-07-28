Мелитополь, 28 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Бердянская федерация парусного спорта организовала памятный поход по Бердянскому заливу Азовского моря в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил 28 июля корреспондент ИА Регнум.

Сергей/ТРК «Таврия»

На месте гибели подорвавшегося на мине торпедного катера при освобождении Бердянска от фашистских захватчиков в 1943 году спустили на воду венки и цветы.

«Память погибших героев почтили минутой молчания и троекратными протяжными гудками кораблей», — передал наш корреспондент.

Четыре яхты и вспомогательный катер вышли в море под Андреевскими флагами. Почти в то же время от причала Бердянского морского порта отошли два корабля, на борту которых находились ветераны ВМФ и представители администрации и общественных организаций Запорожской области.

Группа прошла вдоль всего городского побережья. Как передаёт корреспондент, это вызвало всплеск энтузиазма у гостей и жителей города, отдыхающих на берегу Азовского моря, ставшего внутренним морем России.

Сергей/ТРК «Таврия»

Памятный день Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 28 июля Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ. В 22:30 по московскому времени прогремит артиллерийский салют.

Парад ВМФ прошёл 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда.

Российский лидер поздравил военных на военно-морском параде с Днём ВМФ. С поздравлением к военнослужащим и ветеранам также обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Глава Минобороны отметил, что личный состав ВМФ успешно выполняет все поставленные задачи и вносит значительный вклад в достижение целей СВО.