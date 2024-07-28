Вашингтон, 28 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российские военные используют бреши в обороне ВСУ на поле боя для стремительного продвижения вперёд, сообщается в статье американской газеты The New York Times.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Военные аналитики говорят, что быстрые успехи отражают возросшую способность ВС России использовать бреши в украинских линиях обороны, которые находятся в плачевном состоянии из-за нехватки живой силы и непрекращающихся российских атак вдоль более чем 965 км линии фронта», — отмечает издание.

По утверждению автора статьи, российская армия ведёт наблюдение за батальонами украинских бойцов, выявляя наиболее уязвимые, после чего атакует их большим количеством людей и техники. В подтверждение приводятся слова украинского журналиста Юрия Бутусова, указавшего, что солдаты атакуют в первую очередь те украинские бригады, которые имеют самое слабое командование и организацию.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Минобороны России сообщило об освобождении населённых пунктов Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков отметил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили за сутки на этом направлении три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 385 военнослужащих, пять автомобилей, две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS и другое вооружение.

27 июля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР. Он уточнил, что ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» лишились до 425 бойцов, танка, двух БТР, включая американский М113, пяти автомобилей, САУ «Гвоздика» и двух гаубиц Д-30.

23 июля российские военные освободили от ВСУ населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. При этом подразделения Южной группировки войск ВС России также заняли более выгодные рубежи.

Американская газета The Washington Post 27 июля отметила, что бойцы украинской армии признали — ВС России на сегодняшний день почти полностью освободили территорию Донецкой Народной Республики. Армия России, несмотря на жару, наступает в Донбассе, стремясь освободить всё большую территорию, в том числе город Покровск, являющийся ключевым транзитным узлом, указано в материале.

Командир батальона 47-й бригады ВСУ в беседе с изданием признал, что у бойцов украинской армии наблюдаются сложности, и посетовал на стратегию армии России, которую он назвал умной.