Одинцово, Московская область, 28 июля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В парке «Патриот» в Московской области от удара молнии пострадали четыре человека. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канал «112».

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Инцидент произошёл на центральной площади перед главным храмом Вооружённых сил России.

«Двое мужчин в крайне тяжёлом состоянии», ― говорится в сообщении канала.

Ещё одного пострадавшего медики пытаются реанимировать.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в подмосковной Балашихе от удара молнии погиб пожилой мужчина. Он шёл по тротуару с зонтом во время грозы, когда получил удар. Прохожие обнаружили тело со следами ожогов.

В июле во Владимирской области от удара молнии погиб подросток. Кроме того, ещё четверо несовершеннолетних пострадали, из них двоим потребовалась госпитализация.

Российская туристка, находясь в Западно-Казахстанской области в Казахстане, погибла от удара молнии 7 июля. Трагедия произошла во время шторма на пляже возле посёлка Сарыомир.