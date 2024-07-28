Москва, 28 июля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Во время тушения пожара на улице Юности на востоке Москвы пострадали двое сотрудников МЧС. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Они (пострадавшие. — Прим. Ред.) не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.

Пожарных госпитализировали, сейчас угрозы их жизни нет. Работы по тушению пожара продолжаются. Информации о других пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля в многоэтажке на улице Корунковой в Засвияжском районе Ульяновска вспыхнул пожар. Перед этим в жилом доме прогремел взрыв.

Возгорание удалось ликвидировать. Из здания эвакуировали 87 человек, включая 12 детей. В связи со случившимся власти организовали пункт временного размещения для жильцов.

В результате пожара погибли три человека: две женщины и ребёнок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). В пресс-службе МЧС России назвали применение самогонного аппарата причиной взрыва и последовавшего пожара в многоэтажном жилом доме в Ульяновске.