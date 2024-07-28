Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Планы Вашингтона разместить высокоточное оружие в Германии напоминают о ситуации времён холодной войны, заявил 28 июля президент России Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон заявил в июле о намерении размещать на территории Германии, начиная с 2026 года, комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Важные российские объекты окажутся в зоне досягаемости этих ракет, отметил президент.

«При этом ранее, в ходе учений, США уже отработали переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времён холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing — ракет средней дальности», — заявил Путин.

Он предупредил, что Москва будет считать себя свободной от одностороннего моратория на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности, если Вашингтон исполнит своё намерение.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Пентагон заявил, что в 2026 году начнёт размещать дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие, SM-6 и Tomahawk, на территории Германии. Сначала размещение будет «эпизодическим», а в будущем — постоянным.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал размещение ракет США сдерживающим фактором и заявил, что оно необходимо для предотвращения атак с тыла. По его словам, это никак не отразится на ситуации вокруг Украины.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы США разместить ракеты в Германии и поддержка этого шага со стороны стран НАТО уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне.