Москва, 28 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В текущем году в Москве провели пескоструйную очистку 130 объектов, общая площадь очищенных поверхностей превысила 145 тыс. кв. м. Об этом 28 июля сообщается на портале мэра и правительства столицы.

РИА Новости/Антон Денисов

В числе этих объектов Большой Каменный и Крымский мосты, а также перильные ограждения объектов на МКАД, Третьяковском, Бородинском, Андреевском и Новоарбатском мостах.

Помимо этого, были очищены бетонные поверхности 51 остекленного пешеходного перехода на МКАД.

«Общая площадь обработанных поверхностей составила больше 145 тыс. кв. м. Всего на этот год запланирована очистка более 170 инженерных сооружений», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков 25 июля рассказал, что в 10-м микрорайоне Зеленограда восстановят Школьное озеро в народном парке «Панфиловский». Он уточнил, что эти работы будут проводить специалисты комплекса городского хозяйства.

Бирюков 20 июля сообщил, что в столице началось восстановление второго Николо-Хованского пруда в поселении Сосенском. Он уточнил, что эти работы панируется закончить в четвёртом квартале текущего года.