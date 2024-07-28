Гагра, Абхазия, 28 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Двое россиян погибли и еще двух детей доставили в медучреждение в результате столкновения двух машин на 12-м км трассы Псоу — Ингур в Гагрском районе Абхазии, сообщили 28 июля в МВД республики со ссылкой на врио начальника ГАИ Дамея Авидзбу.

МВД Абхазии

По его информации, гражданин Абхазии 1992 года рождения за рулём автомобиля Ford, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Mazda, которой управлял гражданин России 1988 года рождения.

Водитель, выехавший на встречную полосу, находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ГАИ. Возбуждено уголовное дело.

«В результате аварии водитель и его пассажирка 1988 года рождения от полученных травм скончались», — сказал Авидзба.

Он отметил, что двух несовершеннолетних пассажиров авто Mazda госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В больницу Гагры после ДТП доставили двух девочек 11 и 13 лет. Одна из них в крайне тяжёлом состоянии, другая — в стабильно тяжёлом, уточнила «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке. В момент происшествия там остановился троллейбус, из которого выходили пассажиры. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Skoda, с которым столкнулся Infiniti.

21 июля в Кабардино-Балкарии пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля. Шесть человек получили травмы.

Днём ранее на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром в результате столкновения пяти машин погибли три человека. Один пострадал, ещё двое детей были доставлены в больницу. По предварительным данным, столкновение машин спровоцировал водитель КамАЗа, который нарушил безопасную дистанцию.