Москва, 28 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Международный фестиваль Afrofest пройдёт на центральной площади парка «Кузьминки» со 2 по 4 августа, сообщил официальный портал мэра Сергея Собянина.

TASS / Davide Fracassi/Pacific Press/ZUMAPRESS.com

В рамках фестиваля откроются восемь площадок. Участники увидят представления более 100 артистов, музыкантов, художников и дизайнеров. Гостям предложат сыграть в африканскую версию шахмат — манкалу.

На выставке картин представят кадры из разных уголков Африканского континента. На ней в том числе покажут произведения известного художника из Республики Кот-д’Ивуар Голи Роджера. Он посетит столицу впервые, чтобы принять участие в фестивале.

Одним из главных событий будет музыкальная программа и модный показ популярных дизайнеров, вдохновленных культурой Африки.

На центральной площади парка «Кузьминки» откроется выставка «Афрофест Экспо». Посольства стран привезли для неё предметы, сделанные мастерами в национальной стилистике.

Под руководством опытных преподавателей участники фестиваля выучат основные движения национальных танцев Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуара, Кубы, Сенегала и Гвинейской Республики.

Фестиваль проводят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ряда столичных департаментов, посольств стран Африки в России и других организаций. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 10:00, вход свободный.

Как передавало ИА Регнум, в столице продолжается «Лето в Москве. Все на улицу!». Это мероприятие объединило все летние фестивали в российской столице. На площадках смогут выступить все желающие.

По словам Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки.