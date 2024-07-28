Москва, 28 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Сына миллиардера, совладельца многопрофильного концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева Тимура задержали в центре Москвы по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Об этом 28 июля сообщил Следственный комитет по Москве.

Петр Ковалев/ТАСС Муса Бажаев

«Столичными следователями СК России подозреваемый задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия», — сообщило ведомство.

В ближайшее время Бажаеву предъявят обвинение.

По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции. Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме.

Сообщалось, что Бажаев разбил полицейскому скулу и глаз. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Сам Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить преступление. Однако заявил, что молодой человек понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.

«Не думаю, что мой сын может совершить какие-то неправильные асоциальные действия. Я думаю, что всё будет нормально», — заявил отец задержанного.

Следственный комитет сообщил, что намерен ходатайствовать перед судом об избрании Бажаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что следователи продолжают проведение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.