Москва, 28 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Северном административном округе Москвы обновляют участок газопровода низкого давления — от улицы Юннатов до улицы 8 Марта. Работы ведут в рамках программы модернизации столичных газовых сетей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Взамен старых стальных газопроводов протяжённостью более 2,5 км специалисты «Мосгаза» прокладывают новую сеть низкого давления из полиэтиленовых трубопроводов, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры», ― рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Он подчеркнул, что реконструкция обеспечит бесперебойное газоснабжение жилых кварталов районов Аэропорт и Савеловский. Работы планируют завершить к концу 2024 года. Новая газовая сеть прослужит не менее 40 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря программе реновации более 50 районов Москвы получили обновлённые инженерные сети.

Он уточнил, что за четыре года для строительства новых домов переложили 14 км труб, точечно отключая подачу топлива, проложили 21 км коммуникаций для подключения новостроек к отоплению, построили коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 34 км. Также построили 16,4 км сетей отведения поверхностного стока и проложили 32,3 км электросетей.