Кишинёв, 28 июля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу 28 июля заявил, что наступивший в республике после Великой Отечественной войны голод должен быть официально признан геноцидом.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Ведущий задал Гросу вопрос, может ли Кишинёв признать послевоенный голод геноцидом — по примеру Киева. Парламентарий ответил, что недостаточно было бы принять осуждающую декларацию, поэтому такая инициатива существует.

«Мы её анализируем, этим вопросом занимается ряд депутатов», — заявил Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

Мнения, что одной осуждающей декларации мало, придерживается в республике ряд политиков, добавил он.

На территории Молдавской Советской Социалистической Республики в результате голода 1946–1947 годов, связанного с острой нехваткой продовольствия, погибли, по разным оценкам, свыше 115 тыс. человек.

Прозападные политики в Молдавии обвиняют в голоде советское руководство. До сих пор им не удавалось продвинуть подобные инициативы в парламенте.

На Украине парламент в конце ноября 2006 года официально признал геноцидом украинского народа голод 1932–1933 годов в Украинской ССР (голодомор). Ряд стран, а также Европейский парламент поддержали это решение.

В Госдуму 18 июня 2024 года был внесён законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Говоря об актуальности этой инициативы, в парламенте пояснили, что недружественные России страны пытаются исказить историю и пересмотреть результаты Второй мировой войны.