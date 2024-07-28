Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 28 июля на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, отметил особое отношение моряков к Родине.

Татьяна Меель/РИА Новости

«Поздравляю наших матросов и командиров. Высокая миссия Военно-морского флота определила их поистине священное отношение к Родине, самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству, дисциплину и выучку», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что воспитание этих качеств — одна из важнейших задач отечественного военно-морского образования.

Путин привёл в пример Петровскую школу навигацких и математических наук, которая до сих пор считается одной из лучших, поскольку готовит специалистов высокого уровня.

«Приумножая богатые традиции, готовит первоклассных специалистов, обладающих обширными передовыми знаниями. И главное ― способных эффективно их применять на нелегкой ответственной морской службе», ― добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад, который принимает Верховный главнокомандующий. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования.

Верховный главнокомандующий принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности к проведению парада в честь Дня ВМФ России. В сопровождении Моисеева и министра обороны Андрея Белоусова Путин проследовал на катере «Раптор», на котором обошёл парадную линию боевых кораблей на рейде Невы, поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.

На параде российский лидер заявил, что в ходе спецоперации государственных наград удостоены более 30 тысяч российских матросов и офицеров. Кроме того, почётное звание «гвардейских» присвоено фрегату «Адмирал Макаров», одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат «Адмирал Эссен» наградили орденами.

Глава государства также открыл памятник адмиралу Фёдору Ушакову на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.