Москва, 28 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населённые пункты Прогресс и Евгеновка», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные отразили за сутки на этом направлении три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 385 военнослужащих, пять автомобилей, две американские реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки «Рапира» и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Лозоватское в ДНР. Он уточнил, что ВСУ за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» лишились до 425 бойцов, танка, двух БТР, включая американский М113, пяти автомобилей, САУ «Гвоздика» и двух гаубиц Д-30.

23 июля российские военные освободили от ВСУ населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. При этом подразделения Южной группировки войск ВС России также заняли более выгодные рубежи.