Москва, 28 июля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Заявления президента России Владимира Путина об ударных комплексах являются ответной реакцией на действия США, заявил журналистам 28 июля помощник российского лидера Николай Патрушев.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Мы первыми не провоцируем», — подчеркнул Патрушев.

Как добавил помощник российского президента, США в очередной раз будут обвинять Россию, однако Москва реагирует на их действия. По словам Патрушева, американские власти принимают решения независимо от действий России и ведут себя агрессивно.

Ранее, 28 июля, Путин во время выступления на главном военно-морском параде в честь ВМФ России заявил, что в случае развертывания американского вооружения в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств. Как уточнил российский лидер, Москва видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные российские объекты с подлётным временем около 10 минут. Президент также заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем, предупредив о зеркальных мерах.

Пентагон 10 июля объявил о планах американской администрации в 2026 году разместить в ФРГ дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Речь шла о таких системах, как SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии.