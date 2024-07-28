Москва, 28 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Специалисты проложили почти 165 км электросетей к восьми станциям Троицкой линии метро, сообщил 28 июля в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Михаил Метцель/ТАСС

Он отметил, что городские службы и энергетики помогают воплощать в жизнь различные столичные проекты. Помимо участия в строительстве метро, они построили 63 трансформаторные и распределительные подстанции для второго этапа реконструкции поликлиник. Сотрудники электросетевых компаний переложили почти 200 км кабельных линий.

На 100 объектах уже завершили ремонт тепловых сетей, добавил градоначальник. Замена оборудования проходит на ещё 36 тепловых пунктах.

По словам Собянина, до конца года к электросетям подключат 74 дома по Программе реновации. Также в столице готовится инфраструктура для развития территорий Мнëвниковской поймы, индустриального парка «Руднево»иГКНПЦ им. Хруничева. Для подключения объектов к инженерным сетям прокладывают кабельные линии, возводят трансформаторные подстанции и другие необходимые технические сооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Собянин провёл технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Участок длиной 8,3 км включает станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Ими после запуска будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров, позднее это число увеличится до полумиллиона, заявил мэр.

В июне Собянин рассказал о планах по развитию Мнëвниковской поймы. Для её интеграции в транспортную сеть города проложат новые дороги и возведут развязки. Самыми масштабными объектами станут два моста через Москву-реку в створе ул. Мясищева и рядом с ул. Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на ул. Островной и в сторону парка «Фили» и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублëвского шоссе, отметил мэр.