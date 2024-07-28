Токио, 28 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Всё свидетельствует о том, что удар по посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах нанесли ракетами шиитского движения «Хезболла». Об этом 28 июля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате «2+2» в Токио.

TASS /AP Photo/Leo Correa

«Всё указывает на то, что ракеты или ракета [которыми нанесли удар по посёлку] действительно были [движения] «Хезболлах», — сказал он.

Блинкен уточнил, что американская сторона «поддерживает право Израиля» защищать собственных граждан от террористических атак.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс подвергался ракетному обстрелу с территории Ливана. В результате этого 11 человек погибли и ещё порядка 30 получили ранения.

Власти Ливана осудили ракетный удар по Голанским высотам, который привёл к гибели мирных жителей. Они также призвали к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах.

Тель-Авив 27 июля возложил ответственность за обстрел посёлка на Голанских высотах на Ливан и движение «Хезболла». Советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал это серьёзной эскалацией и пообещал очень жёсткий ответ. А глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пересекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июля прокомментировал ракетный обстрел посёлка на Голанских высотах. Он подчеркнул, что российская сторона осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит.