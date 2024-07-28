Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Когда военные разных стран собираются вместе, это указывает на желание сотрудничать и стремление к миру, заявил 28 июля президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных делегаций в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», — заявил Путин.

Морская служба требует от людей особых качеств, «особого склада души». Это связано с тем, что люди в обычной жизни не сталкиваются с такими трудностями, с которыми приходится иметь дело морякам, добавил глава государства.

Встречу с иностранными делегациями президент провёл в здании Адмиралтейства.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербург для участия в главном параде в честь Дня Военно-Морского Флота прибыли иностранные военные корабли. В смотре кораблей приняли участие эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» ВМС Китая, учебный корабль «Ла Суммам» ВМС Алжира, фрегат «Табар» Военно-морских сил Индии.

Приняв парад, Путин выступил на открытии в Санкт-Петербурге памятника адмиралу Фёдору Ушакову. Доблестные подвиги и новаторство Ушакова во многом определили всё дальнейшее развитие российского флота, заявил президент. Монумент установлен на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем.