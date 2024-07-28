Москва, 28 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Следственный комитет намерен просить об аресте Тимура Бажаева, сына российского бизнесмена Мусы Бажаева, сообщил 28 июля СК России.

Кадр из видео

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержанному предъявят обвинение.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в центре Москвы по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали Тимура Бажаева. Его подозревают в применении насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, мужчина нарушал общественный порядок, вступил в конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошёл вблизи спорткомплекса «Лужники» 27 июля. Сообщалось, что Бажаев разбил полицейскому скулу и глаз. По факту нападения возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме.

Отец задержанного Муса Бажаев заявил, что его сын понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.