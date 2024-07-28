Омск, 28 июля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти 15-летней московской школьницы, тело которой нашли в Омске 25 июля у лодочной станции на Иртыше, стало утопление, сообщил источник РЕН ТВ.

Телеграм-канал омской полиции

«Девочка, предположительно, утонула», — рассказал источник.

При этом один из очевидцев утверждал, что видел скотч на теле погибшей. Официального подтверждения этой информации нет.

О пропаже девочки стало известно 22 июля. В Омск она приехала вместе с родителями из Москвы. Школьница вышла из номера гостиницы «Ника», расположенного возле парка Победы, в 15:00 по местному времени, за час до отъезда в столицу.

Как рассказал отец пропавшей девочки, семья немного погуляла, вернулась, и уже пора было выезжать. Родители начали звонить дочери, но её телефон оказался недоступен. Когда самостоятельные поиски ребёнка ничего не дали, родители позвонили в полицию.

В розысках пропавшего ребёнка участвовали более 30 сотрудников полиции, они устанавливали её возможные маршруты передвижения. К поискам подключили полицейских и волонтёров из отрядов «Доброспас» и «Лиза Алерт». Для обследования акватории реки Иртыш в воздух поднимали беспилотник. Помимо этого, спасатели задействовали конный расчет.

«С лошади высоко видно, далеко видно, и лошадь бережёт силы поисковиков», — рассказала журналистам телеканала пресс-секретарь отряда «Лиза Алерт Омск» Евгения Быкова.

В свою очередь волонтёр «Лизы Алерт» Андрей Пушкарев заявил, что волонтёры в основном искали пропавшую девочку в парке Победы.

Сообщалось, что на школьнице была розовая футболка, серые джинсы клеш и кроссовки. При ней был рюкзак темно-синего цвета и черная сумка через плечо.

Тело девочки нашли 25 июля около 18:20 возле лодочной станции в районе улицы 3-й Островской в Иртыше. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту смерти школьницы. В СМИ писали, что тело погибшей увидел водитель судна, когда решил завести свою лодку. По словам очевидцев, девочка была в одежде.

Как сообщало ИА Регнум, в Окинском районе Бурятии вблизи села Сорок во время переправы через реку Урик пропал 15-летний подросток. Предполагается, что он утонул и его тело унесло течение.

В марте в Уфе разыскивали двух пропавших школьников 2010 года рождения. Подростки перестали выходить на связь после того, как ушли на прогулку. К поискам присоединились около 170 человек, задействовали воздушную подушку, беспилотники и кинологические расчёты.