Москва, 28 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Для Москвы нет никакой разницы, кто победит на президентских выборах в США, поскольку в лучшую сторону для России пока ничего не меняется. Об этом 28 июля заявил журналистам помощник президента РФ Николай Патрушев.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Нам совершенно всё равно, [Дональд] Трамп или [Камала] Харрис, в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется», — сказал он, отвечая на вопрос, какой результат американских президентских выборов предпочтительнее для Москвы.

Он добавил, что Россия не вмешивается в предвыборную кампанию в США, поскольку это их внутреннее дело.

«И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности», — отметил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании диалога с Россией, но тем не менее де-факто такие действия ни на что не влияют. Он напомнил, что при бывшем президенте США ввели огромное количество санкций против России. В Кремле понимают, что Трамп мало чем отличается от всех остальных американских лидеров, указал пресс-секретарь российского лидера.