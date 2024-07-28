Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского Флота открыл памятник адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге. Монумент расположен на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин

«Сегодня мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному воину, причисленному к лику святых, адмиралу Фёдору Фёдоровичу Ушакову. Его судьба тесно связана с городом на Неве, он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные ещё Петром I», ― сказал в ходе церемонии глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили всё дальнейшее развитие отечественного флота.

Высота бронзовой фигуры адмирала ― 3,6 метра, общая высота монумента вместе с монолитным постаментом из гранита — 8,3 метра.

На лицевой стороне постамента два ангела держат щит с надписью: «Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. 1745—1817. Святой праведный воин». На остальных сторонах установлены барельефы с изображениями морских битв: у мыса Тендра, при Калиакрии и Корфу.

Как сообщало ИА Регнум, торжественная церемония установки закладного камня на площади Труда, в исторической части Санкт-Петербурга на месте памятника адмиралу Фёдору Ушакову прошла в ноябре 2021 года.

Над проектом работали скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Анатолий Черновой и Лада Черновая.

Как напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов, Фёдор Ушаков оставил глубокий след в истории нашего Отечества. Великий флотоводец, он не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля и одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупных морских сражениях, вошедших в мировую историю.