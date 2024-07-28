Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности, включая повышающих возможности береговых войск российского Военно-морского флота, находится на завершающей стадии. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на главном военно-морском параде ко Дню Военного-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства подчеркнул, что в случае размещения США комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и малой дальности, в том числе повышения возможностей береговых войск ВМФ РФ.

«Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии», — сказал он.

Россия продолжит оснащение своего ВМФ гиперзвуковыми комплексами на фоне действий США и их сателлитов в Европе и в других странах мира, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон 10 июля сообщил о планах размещения в ФРГ дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. В американском ведомстве отметили, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств на территории Европы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 12 июля заявил, что размещение на территории ФРГ будет сдерживающим фактором и не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Он добавил, что такое размещение ракет якобы повысит безопасность и послужит инструментом предотвращения войны.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 11 июля заявил, что решение о размещении американских ракет в ФРГ доказывает всему миру нацеленность этих стран на подрыв международной безопасности. Дипломат уточнил, что стратеги США подводят ситуацию к тому, что именно Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряжённости с катастрофическими последствиями.