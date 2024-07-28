Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) при размещении ракет США в Германии. Об этом 28 июля во время главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства обратил внимание на то, что в таком случае в зоне досягаемости американских ракет окажутся важные объекты государственного и военного управления РФ, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. При этом, подчеркнул Путин, полётное время таких ракет, которые в дальнейшем могут быть оснащены ядерными боеголовками, к целям на территории России составит около 10 минут.

Он подчеркнул, что ситуация с заявлениями Вашингтона о планах размещения в Германии американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских «Першингов».

«В случае реализации Соединёнными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск нашего Военно-морского флота», — указал российский лидер.

Президент подчеркнул, что Москва ответит зеркальными мерами по развертыванию вооружений с учётом действий США и их сателлитов в Европе.

Путин добавил, что Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Пентагон сообщил о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие. Как уточнили в американском министерстве, в отличие от военных аналогов, дислоцированных на территории Европы в настоящее время, новые системы располагают значительно большей дальностью действия.

28 июня постоянные члены Совбеза обсудили вопрос о дальнейших шагах России в отношении одностороннего моратория на развёртывание РСМД наземного базирования. Путин отметил, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу и Азию на учения, при этом неизвестно, были ли системы вывезены. России в любом случае нужно на это реагировать, добавил российский лидер.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала планы США безумием. Она отметила, что это не повысит безопасность Германии, а только приведёт к росту риска превращения страны в театр военных действий с ужасными последствиями для её жителей.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет в Германии. Дипломат добавил, что эти планы Вашингтона преследуют цель нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.